Travailleurs détachés en France : Une Marocaine dénonce le harcèlement sexuel de son employeur

Dans une enquête dévoilée ce vendredi, l’Agence France-Presse revient sur les dérives du recours aux travailleurs détachés dans le sud de la France. L’occasion de citer l’affaire des Marocains ayant porté plainte contre la société Laboral Terra, également espagnole et dont le jugement doit être rendu le 4 juillet.

Yasmina, âgée 36 ans, a porté son affaire aux prud’hommes d’Arles avec cinq autres travailleurs détachés de Laboral Terra. Ils demandent la requalification de leur contrat de travail en CDI et des rappels de salaires et indemnités allant de 13 800 à 37 000 euros.

Cette Marocaine a également déposé une plainte pénale pour travail dissimulé. Dans sa déposition, elle décrit des heures de travail interminables et dénonce le harcèlement sexuel exercé par des personnels de Laboral Terra, selon ses avocats. «Sur notre contrat, il était écrit 35 heures par semaine, mais en réalité, on travaillait 260 heures par mois pour 900 euros», poursuit-elle.

«J'ai vu des gens perdre connaissance. On était traité comme des esclaves. On nous touchait la poitrine et nous embrassait de force. On nous disait qu'il fallait coucher avec eux si on voulait travailler plus.»