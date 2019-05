Biopic #16 : Warda El Djazairia, la chanteuse éloignée d’Egypte par Gamal Abdel Nasser

Warda Ftouki, dite Warda El Djazairia, naquit en France le 22 juillet 1939, d’un père algérien et d’une mère libanaise. Celle que l’on surnomma «la reine de la musique arabe» débuta sa carrière artistique dès l’enfance, en interprétant des chansons arabes bien connues dans un hôtel appartenant à son père.

Dès lors, Warda rima avec succès. Dans un ouvrage qu’il lui consacra, Bejad Salama nota que «les chansons de Warda étaient toutes sentimentales ; elle apprit le chant dans les clubs de son père où elle côtoya notamment le chanteur tunisien Sadek Thraya».

C’était également à ce moment-là que Warda faisait des reprises des meilleures chansons d’Oum Kalthoum ou encore d’Abdelhalim Hafez. Plus tard, Sadek Thraya lui composa des chansons à elle. L’artiste se rendit à Damas pour chanter au club des officiers syriens, puis voyagea en Egypte, où elle participa au tournage du film Almaz wa Abdou Alhamoli en 1960, sur invitation du réalisateur égyptien Helmi Rafla.

Un retrait sur fonds de rumeurs

Au début des années 1960, le ministre égyptien de la Guerre et ami proche de Gamal Abdel Nasser fit la rencontre de Warda par hasard, alors que celle-ci était contrainte de rester à l’arrêt à cause d’une panne de voiture, selon l’ouvrage «Warda l’Algérienne». Le responsable ordonna alors à l’un de ses hommes de conduire la chanteuse à sa destination.

A la suite de cette rencontre, un rapport secret parvint à Gamal Abdel Nasser, alors que les rumeurs fusaient sur une éventuelle relation intime entre Warda et le ministre. Une enquête des renseignements égyptiens s’ensuivit, concluant que la chanteuse était derrière ces fausses allégations qu’elle faisait miroiter auprèd de son entourage en profitant de ses voyages au Caire. Ainsi, elle fut éloignée du pays et ne put y revenir qu’après l’élection d’Anouar el-Sadate.

Entre temps, elle avait décidé de se retirer de la scène musicale, mais finit par se reproduire en 1972, à la demande du président algérien Houari Boumediene lui proposa un concert à l’occasion du dixième anniversaire de l’indépendance du pays. Depuis, Warda reprit ses activités artistiques et le président el-Sadate la réautorisa à se rendre en Egypte.

Nouvelle vie d’une longue carrière

«De retour au Caire, Warda reprit sa carrière et épousa le défunt musicien égyptien Baligh Hamdi. Leur aventure artistique dura des années, malgré leur divorce en 1979, année où la chanteuse obtint la nationalité égyptienne et chanta de nombreuses chansons dans un registre inspiré d’Oum Kalthoum», indiqua Bejad Salama.

Warda collabora aussi avec des compositeurs de renom, tels que Farid El Atrache, Mohammed Abdel Wahab, Riad Al Sunbati et Ammar Al Sheraie, entre autres. Elle apparut par ailleurs dans des téléfilms et des œuvres cinématographiques, comme Lih Ya Donia, Ah ya leil ya zaman et Sout Al Hob (La Voix de l’amour).

Ce parcours jalonné de succès valut à Warda une grande reconnaissance, de nombreux prix et plusieurs distinctions tout au long de sa carrière. Elle décéda chez elle au Caire, le 17 mai 2012, des suites d’une crise cardiaque. Elle fut inhumée en Algérie.