Asma Lamrabet, «contrainte» de démissionner pour avoir été favorable à l’égalité dans l’héritage

Sa démission a été annoncée depuis une semaine, mais elle a choisi de ne pas réagir à chaud. Asma Lamrabet, directrice du Centre des études féminines en Islam relevant de la Rabita Mohamedia des Ouléamas, a réagi ce lundi à une annonce qui a fait couler beaucoup d’encre : sa démission.

Dans un communiqué, la chercheuse explique avoir été «contrainte» de quitter son poste à cause de ses positions en faveur de l’égalité dans l’héritage. Plus loin, elle détaille les raisons de la discorde avec la Rabita :

«A l’occasion d’une conférence universitaire de présentation de l’ouvrage collectif sur l’héritage, mes propos, exprimés à titre strictement personnel et rapportés par un organe de presse ont suscité un tollé et une grande polémique lors de la 20e session du Conseil académique de la Rabita. Devant une telle pression, j’ai été contrainte à présenter ma démission en raison des divergences portant sur l’approche de l’égalité femmes hommes au sein du référentiel religieux.»

Egalement médecin biologiste, Lamrabet rappelle que son action «à titre bénévole au sein de la Rabita» a comme ambition de promouvoir une troisième voie, celle «d’un islam apaisé, contextualisé et en phase avec les valeurs humanistes universelles». Ainsi, elle souligne que «l’islam comme référentiel incontournable et tel que clairement stipulé dans notre Constitution, ne saurait être pour nous marocains, femmes et hommes, ni une barrière ni un obstacle pour l’émancipation dans la justice et l’égalité en droits».

Remerciant les personnes et les organisations associatives l’ayant soutenue au lendemain de l’annonce de sa démission, la chercheuse rappelle avoir «toujours prôné une lecture progressiste, réformiste et dépolitisée pour opérer une nouvelle approche de la question des femmes dans l’Islam», avec l’idée de déconstruire des «lectures rigoristes et patriarcales», notamment à travers ses ouvrages et au sein du Centre d’études féminines.