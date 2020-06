Pédophilie : La Cour d’appel d’Agadir ordonne la mise en détention du violeur présumé d’Ikram

Au lendemain d’une large mobilisation dans le village d’Ikram comme sur Internet, la Cour d’appel a ordonné l’arrestation du trentenaire, mis en cause dans des faits de viol que le père de l’enfant lui reproche. Par ailleurs, le tribunal a décidé de son maintien en détention, tout le long de l’instruction.

Avocat de la fillette de six ans, désigné par le Forum Ifous pour la démocratie et les droits humains, Me Houcine Bekkar Sbaï a déclaré à Yabiladi que la juridiction «a pris acte du retrait de plainte du père, mais a tenu compte de la situation de santé de la petite fille». Pour cette raison, la décision de maintenir l’inculpé en liberté provisoire a été annulée.

La veille, le douar d’Imi Agadir, dans la province de Tata, a connu une large participation de femmes, d’hommes, d’enfants et de personnes âgée, qui ont rejoint un sit-in de soutien à la petite fille. Ainsi, ils ont appelé à l’arrestation du suspect ainsi que son maintien en détention préventive, tout au long de l’enquête et des éventuelles suites que prendraient les procédures.

Sur internet, une pétition de soutien lancée, sous l’expression «Nous sommes tous Ikram», recueille désormais plus de 180 000 signatures.