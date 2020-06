L’USFP s’opposera à «tout projet de loi visant à museler les réseaux sociaux»

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a affirmé, lundi, son «refus total» de tout projet de loi destiné à museler les réseaux sociaux et comprenant des dispositions qui «violent les droits de l'Homme et affectent la liberté d'opinion et d'expression».

Dans un communiqué, publié l’issue de la réunion les 27 et 28 mai du bureau politique, le Parti de la Rose a expliqué que «la référence moderniste, progressiste et juridique a été et restera pour tous les Ittihadis une question cruciale dans les lois du parti et sa charte morale». Et d’inviter les socialistes au Parlement à «s'engager fortement dans la traduction de la référence ittihadie pendant les débats et discussions de tous les projets et propositions de lois».

Le parti dirigé par Driss Lachgar a saisi l’occasion pour exprimer son «profond regret» et ses «inquiétudes» face aux «agissements irresponsables et parfois suspects d'un parti au sein des composantes de la majorité gouvernementale». Sans citer le PJD, le Parti de la Rose lui reproche d’avoir «laissé entendre aux citoyennes et citoyens que le pouvoir exécutif n'est qu'une arène pour le règlement des comptes politiques et la gestion des affaires de l'État avec des normes d'intrigue et d'ambiguïté». «Cela peut affaiblir la crédibilité requise dans un appareil constitutionnel de l'État dans des conditions où celui-ci a désespérément besoin de toutes ses instances pour faire face aux difficultés causées par la pandémie», précise-t-on.

A rappeler que c’est Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice et membre du bureau politique de l’USFP, qui avait soumis le projet de loi 22.20 visant à museler les réseaux sociaux, au conseil du gouvernement de mars. Le texte, dont le contenu avait fuité, a provoqué une polémique en avril dernier.

Le texte a ensuite été retiré sur demande du ministre de la Justice, «jusqu’à la levée de l’état de l’urgence sanitaire et le lancement de consultations avec les instances concernées».