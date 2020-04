Tanger : Le père de l’adolescent maltraité se fait l’avocat de la belle-mère

Peu après la diffusion de vidéos montrant un adolescent en situation de handicap battu et insulté par sa belle-mère, en période de confinement sanitaire, le père du concerné est sorti de son silence. Dans une vidéo, il donne une version contradictoire aux propos du jeune Hamza, qui a enregistré sa plainte auprès de la gendarmerie, dimanche.

Dans des déclarations données au site local La Dépêche24, l’homme va jusqu’à assurer que son fils n’est pas un mineur de 17 ans «mais un jeune homme de 19 ans». Selon lui, «il suit une formation à Khémisset et vient passer les vacances» avec son père, après que la mère ait «quitté le foyer» à l’issue d’un divorce.

Alors que les vidéos, fuitées par le site Cap24 TV, ont été retirées après l’interpellation de la belle-mère et font l’objet d’une expertise technique de la part des services de la gendarmerie, le père estime que ces séquences seraient «truquées» et que Hamza aurait «provoqué la femme pour les enregistrer».

Prenant la défense de son épouse, il argue que celle-ci «prend soin du jeune homme» et «le frappe, mais pas souvent et pas violemment», lorsqu’il «la pousse à bout». Se contredisant, il reconnaît cependant que les enregistrements montrent «deux coups durs encaissés» par Hamza, mais qu’«étant costaud malgré son handicap», il «en rajoute en se mettant à terre» (sic).

Depuis avoir été atteint à la colonne vertébrale, le jeune garçon a en effet perdu la motricité de ses membres inférieurs. Après la fuite des vidéos montrant sa maltraitance, il a lancé un appel via les médias locaux pour une intervention de la justice et un retour auprès de sa mère, qui vit et travaille à Kénitra. Quant à la belle-mère, elle devrait comparaître devant le procureur ce lundi.