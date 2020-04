Maroc : Hamza, un cas qui illustre l’enfer des enfants battus en confinement

Le Centre marocain des droits de l’Homme (CMDH), basé à Rabat, a saisi la justice après la fuite de plusieurs vidéos montrant un adolescent en situation de handicap, maltraité par sa belle-mère.

Depuis le divorce de son père, Hamza vit en effet à Tanger avec celui-ci. Après avoir été touché à la colonne vertébrale, le jeune garçon a perdu la motricité de ses membres inférieurs. Depuis le remariage de son père, il vit sous les coups, les insultes et les mauvais traitements quotidiens de la part de la nouvelle épouse, a révélé Cap24 qui a obtenu plusieurs séquences attestant des faits reprochés.

Vendeuse de pain et de galettes à Kénitra, la mère de Hamza se trouve quant à elle impuissante face aux faits, ne pouvant ni rejoindre son fils à Tanger à cause du confinement sanitaire, ni organiser le voyage de celui-ci pour l’héberger chez elle. Face à cette situation, le CMDH a exhorté le parquet compétent d’accélérer la procédure pour arrêter la belle-mère et remettre le jeune garçon à sa mère.

Selon des sources consultées par le média local, ces mauvais traitements sont en effet répétés ; la belle-mère a déjà fait l’objet d’une plainte qui a été retirée. Dans ce sens, le site indique qu’une femme a déjà alerté la gendarmerie tangéroise sur le cas de cet enfant. A la suite de cette intervention, Hamza aurait demandé à ce que la plainte soit retirée, ce dont le procureur a été notifié.

Les vidéos ayant émergé font remonter l’affaire à la surface. Depuis la publication de ces contenus, dans la nuit de samedi à dimanche, la belle-mère serait recherchée par la police.