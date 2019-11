Pour plus de la moitié des Italiens, les actes racistes peuvent être «justifiables» [sondage]

Un sondage récent a montré que plus de la moitié des Italiens pensent que les actes racistes sont «parfois ou toujours justifiables», a écrit mardi The Guardian.

Le bureau de sondage italien SWG a interrogé 1 500 personnes dans le pays. 10% des personnes interrogées ont déclaré que les actes racistes étaient toujours justifiés, tandis que 45% ont estimé que ces actes pourraient être «acceptables en fonction de la situation». Seuls 45% des personnes interrogées en Italie ont déclaré que toutes les formes d'actes racistes étaient inacceptables.

Dans une déclaration au média britannique, Enzo Risso, directeur scientifique du SWG a déclaré qu'«il y a eu un assouplissement des attitudes à l'égard du racisme». «Ce n’est pas nécessairement les gens qui sont devenus racistes, mais ils acceptent davantage les actes racistes et ne les considèrent pas comme scandaleux», précise-t-il.

«Nous pouvons dire n'importe quoi sur n'importe qui et nous nous y habituons davantage», a-t-il ajouté. Pour lui, la tendance est un «mauvais signe» en Italie et constitue une forme d’«adaptation au pire». Ce constat vient après une série d'incidents racistes et antisémites très médiatisés dans tout le pays.