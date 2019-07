Élan de solidarité après qu’un Marocain soit tombé gravement malade au Québec

Haj Mohamed Ajbir s'est rendu au Canada pour visiter sa fille, son fils et ses petits-enfants avant de tomber gravement malade. / Ph. DR

La première visite de Haj Mohamed Ajbir au Canada pour rendre visite à sa fille, à son fils et à ses petits-enfants ne s’est pas déroulée comme prévu. Au troisième jour de sa visite, le ressortissant marocain s'est senti malade et a été transféré en salle d'urgence à Laval, en soins intensifs.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, sa fille Samira et son fils Anas expliquent que «les médecins ne peuvent pas dire de quoi il souffre», ajoutant qu'après quelques jours passés à l'hôpital de la ville de Laval, le Marocain a dû être transféré à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, un hôpital de Montréal.

Surpris par les prix coûteux de séjours à l'hôpital, qui varient entre 8 000 et 10 000 dollars canadiens par jour, ses enfants ont lancé une cagnotte sur GoFundMe, une plate-forme permettant aux particuliers de collecter des fonds.

Le fils et la fille de Haj Ajbir ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas payer les frais du deuxième hôpital et qu'ils ne savent pas combien de temps leur père restera là-bas. «Aujourd’hui, 29 juin, les médecins confirment que l’origine de sa fièvre vient d’un virus attrapé. Ils sont en train d’investiguer», écrivent-ils.

«Cette famille a besoin de votre générosité, le papa a déjà [une assurance] qui a couvert les frais du premier hôpital et comme déjà dit, on n’a pas pu faire grand-chose pour lui. Il a été transféré à l'hôpital HMR», ajoutent-ils. Et de déclarer que «plusieurs personnes ont rendu visite» à Haj Mohamed Ajbir.

L’objectif de ce crowdfunding est d’atteindre les 150 000 dollars canadiens. En deux jours, la famille Ajbir a été témoin d'un élan de solidarité, car elle a pu récolter plus de 128 000 dollars canadiens qui serviront à couvrir les frais d’hospitalisation du Marocain, toujours dans un état «comateux».