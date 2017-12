Khalid Sefiani : La marche de soutien à la Palestine sera la plus importante que le Maroc ait jamais connue [Interview]

Avez-vous contacté la société civile et les partis politiques pour participer à la marche de ce dimanche ?

La force première du Groupement de l’action nationale en faveur de la Palestine est sa capacité à rassembler les groupes forts et à générer des actions. Cette marche contre la décision de Donald Trump est ouverte à tout le monde. Le mérite de l’appel à manifester revient au Groupement de l’action nationale en faveur de la Palestine et à l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne. Ceci dit, la cause palestinienne concerne tous les citoyens marocains.

La décision de Donald Trump est dangereuse, elle ébranle nos certitudes, notre identité, nos valeurs et notre dignité.

Le président américain contredit même ses alliés en Europe, en Asie et au Canada. Il faut contrer cette décision de la meilleure manière possible avec toutes les armes dont nous disposons. Cela ne changera rien sur le statut d’Al Qods, qui restera une ville arabe, musulmane et chrétienne. Ce n’est pas une signature sur un bout de papier qui va changer le statut de cette ville sainte.

Il faut tout de même avouer que cette décision reste dangereuse. Elle est comparable à la Déclaration de Balfour. C’est une promesse de Donald Trump qui met en danger la cause palestinienne. Cependant, de la même manière que je suis outré et attristé par cette décision, je garde toutefois espoir car elle remet sur le devant de la scène la cause palestinienne.

Avez-vous contacté les leaders d’Al Adl wal Ihssane ?

Nous avons contacté nos confrères d’Al Adl wal Ihssane avant la publication du communiqué relatif à l’organisation de cette marche. Nous leur avons dit qu’elle est celle de tous les Marocains. Nous attendons qu’ils y participent vigoureusement. La réussite de cette marche repose sur les épaules du peuple marocain. Nous estimons qu’Al Adl wal Ihssane fait partie du peuple marocain. Il est de leur devoir de participer à n’importe quelle action contre la décision de l’administration américaine.

Qu’en est-il des procédures administratives, avez-vous contacté les autorités concernées ?

Nous n’avons pas senti d’opposition à la marche. Au contraire, les autorités comprennent la colère des Marocains. Je ne pense pas qu’il y aura un quelconque problème concernant la circulation et la participation. Notre action est responsable comme à l’accoutumée.

La Confédération démocratique du travail avait appelé à une manifestation le même jour, à la même heure, pour soutenir les enseignants, mais elle a décidé de se rallier à la marche et de faire de leur rassemblement une marche de soutien à la cause palestinienne.

Certains conçoivent ce genre d’évènements comme un moyen d’exprimer sa colère avant de passer à autre chose…

Non, cette marche fait partie d’une stratégie pour montrer que Donald Trump a commis une erreur grave et que les peuples du monde sont contre lui, que cette décision ne passera pas et que ça ne changera en rien la situation d’Al Qods. Il faut qu’il sente que le peuple marocain, les musulmans du monde et les âmes libres de ce monde sont toutes contre cette décision. Ils vont batailler pour qu’elle ne passe pas, soutenir avec ferveur la cause palestinienne et l’intifada.

Que pensez-vous de la réaction officielle du Maroc face à la décision américaine ?

La position marocaine a de quoi nous rendre fiers. Le roi s’est d’ailleurs exprimé bien avant l’annonce de l’organisation de cette marche. A présent, nous attendons que cette position se mue en une action contre la décision de Donald Trump, pas seulement au Maroc mais dans le monde entier.

Quelles sont vos estimations quant au nombre de participants à la marche de dimanche ?

Je m’attends à ce que cette marche en soutien au peuple palestinien soit la plus importante que le Maroc ait jamais connue, même si elle a été organisée en un laps de temps très court. La colère et le ras-le-bol des Marocains les conduiront naturellement à pendre part à cette marche. Elle est la mère de toutes les manifestations au Maroc.