Un rassemblement en soutien au peuple palestinien aura lieu dimanche à Rabat

Le Groupement de l’action nationale en faveur de la Palestine et l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne organisent, dimanche à Rabat, une grande marche pour dénoncer la récente décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al Qods comme capitale d'Israël, indiquent dans un communiqué les deux associations. Le rassemblement est prévu à Bab El Had à 10 heures.

Cette marche vient «s'opposer à la décision américano-sioniste qui vise les lieux sacrés de l'islam en déclarant Jérusalem capitale de l'entité sioniste et en délocalisant l’ambassade américaine», ainsi que par «opposition à toute forme de normalisation avec l'ennemi sioniste, et pour protéger et libérer Jérusalem», lit-on encore.

Les deux associations invitent les Marocains à battre le pavé en participant au rassemblement. Cette journée commémorera en même temps la Journée internationale des droits de l'homme.

Ce soir à 18 heures, un sit-in est également prévu devant le parlement à Rabat.