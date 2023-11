Sahara : Silence en Algérie après l’adoption à l’ONU de la résolution 2703

Quatre jours après l’adoption résolution 2703 par le Conseil de sécurité, renouvelant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire, l’Algérie n’a pas encore commenté la nouvelle.

Le ministère algérien avait l’habitude de réagir à chaud aux textes approuvés par l’instance exécutive de l’ONU, portant sur la question du Sahara occidental. En 2019, l’Algérie avait qualifié la résolution 2494, adoptée le 31 octobre cette année-là, «de texte déséquilibré et non unanime». Le même rejet a été constaté, le 29 octobre 2022, suite à la publication de la résolution 2654, qui ne mentionne pas «la décolonisation du territoire», avait estimé alors la diplomatie algérienne.

La majorité des médias algériens observent également le même silence. Les rares supports qui ont traité la résolution 2703 se sont limités à publier sa teneur.

Si le ministère algérien des Affaires étrangères n’a pas encore communiqué sa position sur ce sujet, le Comité national algérien de solidarité a lancé, hier, un appel à la «décolonisation du Sahara occidental avec la participation de l’Union africaine».

Pour mémoire, le Maroc s'est félicité de l'adoption, le 30 octobre, par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2703 alors que le Polisario l'a condamnée. L’Algérie revendique le statut d’«observateur» et réclame des «négociations directes entre le Maroc et le Polisario». Une revendication ignorée, une fois de plus, par l'instance exécutive de l'ONU.