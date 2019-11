Sahara occidental : L'Algérie qualifie la résolution 2494 de «texte déséquilibré»

L’Algérie a réagi jeudi, par communiqué, à la résolution 2494 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le différend du Sahara occidental, déclarant regretter «un texte déséquilibré et non unanime».

Ainsi, son ministère des Affaires étrangères a considéré qu’il s’agit d’«un simple renouvellement technique, en des termes quasi-identiques» de la précédente résolution sur la question, «sans donner toute l’impulsion attendue à la nouvelle dynamique expressément souhaitée par le secrétaire général des Nations unies».

«L’Algérie note, toutefois, avec regret que la résolution 2494 (2019) n’a pas recueilli l’unanimité si importante des membres du Conseil de sécurité, dont une majorité a relevé le caractère déséquilibré du texte et qui a été notamment souligné par deux membres du Conseil de sécurité», a indiqué la diplomatie algérienne, reprise par Algérie service presse (APS).

Celle-ci a également relayé les réactions de l’Afrique du Sud et de la Russie, qui se sont abstenues durant le vote de la nouvelle résolution prolongeant d’un an le mandat de la MINURSO. «La Russie et l’Afrique du Sud ont déploré mercredi les modifications des paramètres du règlement du conflit au Sahara occidental, évoquant des tentatives qui nuisent aux perspectives de paix dans ce territoire non autonome», rappelle l’agence officielle, notant que la reconduite du mandat de la mission onusienne au Sahara en avril dernier avait «déjà été marquée par l’abstention de la Russie et de l’Afrique du Sud».

La réaction de l’Algérie rejoint celle du Front Polisario qui a exprimé sa déception du nouveau texte, menaçant de «revoir» sa participation au processus onusien. Mercredi, le Maroc a exprimé sa satisfaction de la résolution 2494, ajoutant que «le Conseil de sécurité réaffirme la pertinence de la position marocaine et conforte la dynamique positive et le soutien de plus en plus fort aux fondamentaux de cette position».