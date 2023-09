Sahara : Un drone des FAR avorte une opération armée du Polisario

Alors que Brahim Ghali se préparait à rencontrer, lundi soir à New York, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Polisario a tenté de lancer une opération contre les Forces armées royales (FAR).

«Quatre véhicules du Front, dont un muni d'une mitrailleuse, transportant une dizaine d’individus, se sont approchés d’une position de l'armée marocaine près du Mur des Sables», indique une source informée contactée par Yabiladi. «Dès qu’un drone des FAR a commencé à survoler la zone, les éléments armés du Polisario ont rapidement quitté les lieux. Le projet d'attaque ayant avorté, l'avion sans pilote a alors regagné sa base», ajoute la même source.

Le Front est habitué à lancer des opérations contre des positions tenues par les FAR à la veille ou au lendemain de grandes échéances internationales sur la question du Sahara occidental. Le 1er septembre, le chef de la 6e région militaire, Abba Ali Hammoudi, et quatre éléments armés du Polisario, ont été tués par une frappe d'un drone des FAR. Une opération qui intervenait alors que le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, était arrivé dans les camps de Tindouf.