Soufisme : Les adeptes marocains et égyptiens de la Tariqa Karkariya à couteaux tirés

Connus pourtant pour être des confréries prônant la tolérance et adoptant des positions modérées, les courants du soufisme ne sont pas immunisés contre les guerres intestines. L’exemple le plus récent est celui de la Tariqa Karkariya, née au Maroc et qui se trouve cette semaine au cœur d’une guerre de déclarations entre ses factions marocaines et égyptiennes.

Tout a commencé par un article publié par le journal égyptien Dostor, dans lequel un certain Hussein al-Karkari a prétendu être «le cheikh» de cette confrérie et accusant Mohamed Fawzi al-Karkari, leader de cette Tariqa au Maroc, de s’être «autoproclamé du jour au lendemain comme le Cheikh, sans rechercher ou s’enquérir s’il existe une Tariqa portant le même nom et adoptant la même doctrine».

Des tirs venus d’Egypte

«La Tariqa égyptienne que je dirige depuis la mort de mon père, Cheikh Rifai al-Karkari, existe en Egypte et est basée à Embabeh (ville de la Basse-Égypte, ndlr) depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'elle est plus ancienne que la Tariqa marocaine dirigée par Cheikh Fawzi al-Karkari», a-t-il confié au média de son pays. Il a ajouté que son père avait «obtenu la permission d'établir l'ordre égyptien Karkari du fondateur marocain de la confrérie, Cheikh Taher al-Karkari, avant sa mort».

«L'établissement de tout ordre soufi est exigé par le cheikh de l'ordre qui l'a fondé afin que le succès soit son allié et qu'il n'y ait pas de violation de la morale de la voie soufie», commente-t-il avant de reconnaître des «problèmes» au cour de la période récente. Il a accusé, dans ce sens, la Tariqa marocaine, pointant du doigt la «légitimité officielle de sa création».

L’Egyptien Hussein al-Karkari a ainsi demandé aux ordres soufis et à son Conseil suprême de reconnaître la Tariqa Karkariya égyptienne pour «couper l’herbe sous le pieds du Marocain Fawzi al-Karkari, qui veut s'installer en tant que cheikh officiel de la Tariqa». Il l’a ainsi accusé d'avoir «insulté l'ordre soufi» et de «promulguer des rituels étranges, comme les vêtements patchwork» qui éveilleraient, selon lui, «les soupçons».

Les adeptes marocains de la Karkariya répondent

Dans une déclaration à Yabiladi ce lundi, Said Menouach al-Karkari, l’un des responsables de cette Tariqa marocaine, a démenti les déclarations du cheikh égyptien. «Le cheikh de la Tariqa Karkariya est Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari et cet homme n'a rien à voir avec notre courant», a-t-il assuré. Et d’expliquer que le cheikh de la Tariqa «est descendant du Cheikh Al-Hassan Ibn Ali, que Dieu le bénisse».

«Je demande à cet Egyptien, qui prétend être un cheikh, d’arrêter de mentir. Le cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari est le fondateur de la Tariqa Karkariya au Maroc. Il y a même une branche égyptienne de notre confrérie. Ces intrus veulent utiliser le nom de l’ordre et de son cheikh.» Said Menouach al-Karkari

Concernant l’éventualité d'une réponse officielle du cheikh marocain au cheikh égyptien, notre interlocuteur a affirmé que cela «ne fait pas partie des habitudes de la Tariqa ou ses branches de répondre à ces personnes». «Nous pensons que répandre l'amour, la paix et l'harmonie est meilleur», a-t-il assuré.

La Tariqa Karkariya marocaine est affiliée à Mohamed Fawzi al-Karkari et est basée dans la ville d’Al Aaroui, dans la banlieue de Nador. Elle se présente, selon ses responsables, comme une Tariqa inspirée de la Sunnah du Prophète «en paroles, actes et comportements».