Coronavirus : Un nouvel hôpital de campagne voit le jour à la base militaire de Ben Guérir

Un nouvel hôpital de campagne pour les patients atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) a été créé à la base militaire de Ben Guérir, avec une capacité d'environ 386 lits.

Selon Alyaoum 24, qui cite des sources bien informées, cette infrastructure hospitalière serait désormais prête depuis le début de la semaine pour recevoir des cas confirmés de coronavirus. «Le personnel médical et infirmier militaire et civil sera affecté à leur traitement, et comprendra des médecins spécialisés en réanimation, en médecine d'urgence et en médecine générale, en plus de médecins biologistes et des pharmaciens», précise-t-on.

La décision de créer ce nouvel hôpital «intervient pour alléger la pression sur les hôpitaux de Marrakech, notamment au vu du nombre élevé d'infections que connait la région de Marrakech-Safi, poursuit le média.

Cet hôpital s'ajoute au premier centre, créé et ouvert en juin dans la même base militaire dans le sillage de la décision de regrouper les cas positifs et actifs à Ben Guérir et Benslimane.

La ville de Marrakech subit une forte pression au niveau de ses hôpitaux qui reçoivent des cas suspects de coronavirus émergent en plus des cas critiques, tout en assurant en même temps des consultations médicales régulières. Lundi, le personnel médical de l’hôpital Ibn Zohr a brisé le silence, en dénonçant la situation «chaotique» de cet hôpital, tandis que d’autres estiment que celle du CHU Mohammed VI de Marrakech reste «alarmante».