Pour le déconfinement progressif, le Maroc divisé en deux zones

Sans attendre le passage du chef du gouvernement ce mercredi devant les députés, les ministres de l’Intérieur et de la Santé ont publié très tard dans la soirée de mardi un communiqué conjoint portant sur la gestion de l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet. Les deux départements annoncent que «les autorités publiques ont décidé de mettre en place un plan visant à assouplir les mesures du confinement selon la situation épidémiologique de chaque préfecture et province de manière progressive à travers plusieurs étapes, et ce à partir du 11 juin».

A cet effet, le Maroc a été divisé en deux grandes zones 1 et 2. La première verra un allégement notable des mesures du déconfinement. Ses résidents pourront se déplacer à l’intérieur de l’espace administratif de la province ou la préfecture sans besoin d’être munis d’une autorisation de circulation. Le transport public poursuivra ses dessertes mais à seulement 50% des capacités d’accueil pour respecter la distanciation physique. Les espaces publics, jardins et parcs, rouvriront leurs portes. Et il en est de même pour les salons de coiffure et de beauté mais à conditions de n’exploiter que 50%, encore une fois, de leurs capacités d’accueil.

Déconfinement par territoires

En revanche pour les régions qui enregistrent presque quotidiennement des foyers d’infections par la Covid-19, ses habitants doivent encore s’armer de patience. Ainsi, ils sont toujours assujettis à l’autorisation de circuler délivrée par les autorités pour aller au travail ou faire leurs courses. Les commerces doivent fermées à 20 heures. Bien entendu les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger figurent dans cette zone.

A part ces restrictions, ces régions au même titre que les autres parties du Maroc verront une reprise des activités économiques : industries, commerces, artisanats, commerces de proximité, activités de proximité et les petits métiers, professions libérales et souks hebdomadaires.

Le communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et la Santé maintient l’interdiction pour les cafés et restaurants d’offrir des services sur place, ainsi que la fermeture des hammams, salles de cinéma et théâtres sur tout le territoire. Sont également exclus tous les rassemblements et réunions à l’occasion de mariages et funérailles sur l’ensemble du territoire.

Les listes des zones 1 et 2 feront l’objet d’une révision hebdomadaire en fonction de l'évolution de leurs situations épidémiologiques respectives.