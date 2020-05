Khalid Aït Taleb : «Une étude française a montré l’efficacité de la chloroquine contre la covid-19 mais elle a disparu»

La Commission des Secteurs sociaux à la Chambre des représentants a auditionné le ministre de la Santé, ce jeudi après-midi. Devant les députés, Khalid Aït Taleb a défendu la prolongation du déconfinement pour trois semaines supplémentaires. Il a cependant noté avec satisfaction que «la situation épidémiologique au Maroc est maitrisée».

Il s'est voulu rassurant même pour les quatre régions qui enregistrent un nombre important de nouveaux cas d’infection par le coronavirus (Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et Fès-Meknès). Ainsi, le taux moyen de propagation de l'épidemie (Rt) au niveau national a atteint 0,76 alors qu’il était à 2,5 vers mi-avril. Khalid Aït Taleb a affirmé que son département se prépare déjà à la levée du confinement et à l’ouverture des frontières du Maroc.

La controverse alimentée par des avis contradictoires sur l’efficacité du médicament dérivé de la chloroquine s’est invitée à son tour au débat au sein de la Commission des Secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Le ministre s’est fait l’avocat du protocole thérapeutique du professeur Raoult (hydroxychloroquine + azitromycine) administré aux malades au Maroc depuis plus de deux mois, soulignant que sa prescription est intervenue sur la base d’études cliniques internationales.

Khalid Aït Taleb s’est dit surpris du «timing de la polémique sur d'éventuels effets indésirables de la chloroquine alors qu’il est prescrit depuis de nombreuses années contre le paludisme». «C’est vraiment bizarre !», s'est-il étonné. Une référence aux conclusions publiées par la revue scientifique The Lancet, suivies immédiatement de l’appel lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé à suspendre les essais cliniques.

«Le paquet de chloroquine coûte seulement 12 dirhams»

Et de préciser que «le paquet de ce médicament coûte seulement 12 dirhams et c’est à vous d’en tirer les conclusions». Par cette allusion aux intérêts financiers des grands laboratoires pharmaceutiques, le ministre de la Santé marocain s'invite dans le débat sur un complot contre la chloroquine, médicament pourtant produit par Sanofi.

Khalid Aït Taleb est revenu, par ailleurs, sur l’étude publiée par la revue «The Lancet», estimant qu’elle est «rétrospective». Et d’indiqué que l’OMS ne peut interdire un médicament, elle ne peut que faire des recommandations. «La prescription d’un médicament relève de la compétence et de la conviction du médecin traitant». Le ministre de la Santé a révélé que l’efficacité de ce traitement a été prouvé par des études internationales : «une coréenne, une française qui a disparu, une à Strasbourg actuellement en stand-by et la dernière est signée par le professeur Didier Raoult».

Il a enfin souligné devant les députés que ce protocole thérapeutique a montré son efficacité au Maroc, révélant que ses services n’ont enregistré que «deux cas qui n’ont pas répondu au traitement car ils prenaient des médicaments incompatibles avec la chloroquine».

Au Maghreb, seule la Tunisie a décidé un retrait du traitement à base de chloroquine, de son protocole thérapeutique contre la covid-19. L'Algérie et le Maroc l'ont maintenue malgré la décision de l'OMS.