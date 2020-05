L’OMS réagit à une éventuelle surmortalité due à l’hydoxychloroquine

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé, ce lundi, de suspendre les essais cliniques des traitements contre le nouveau coronavirus à base d’hydroxychloroquine. Cette mesure est annoncée trois jours après la publication d’une étude sur la revue médicale The Lancet, qui n’a pas pu prouver l’efficacité de ce traitement contre la covid-19, suggérant même une hausse de la mortalité liée à ce protocole.

«Les auteurs ont rapporté que parmi les patients recevant le médicament, lorsqu’il était utilisé seul ou avec un macrolide, ils estimaient une taux de mortalité plus élevé. Le groupe exécutif de l’essai de solidarité, représentant 10 des pays participants, s’est réuni samedi et a convenu d’examiner une analyse complète et une évaluation critique de toutes les preuves disponibles dans le monde», a annoncé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une visioconférence de presse consacrée à ce sujet.

«L’examen tiendra compte des données recueillies afin de mettre à jour les données disponibles, pour évaluer adéquatement les avantages et les inconvénients potentiels de ce médicament», a-t-il ajouté. Ainsi, le directeur général de l’OMS a décrété la suspension «temporairement» des essais cliniques menés avec ses partenaires, par mesure de précaution.

Cela dit, le responsable réitère que «ces médicaments sont acceptés comme étant généralement sans danger pour les patients atteints de maladies auto-immunes ou de paludisme», ajoutant que l’OMS «fournira d’autres données mises à jour au fur et à mesure».