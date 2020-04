Inquiétudes en Espagne d’une fermeture des frontières avec le Maroc jusqu’à l’automne

Les frontières de l’Espagne pourraient rester fermées au moins jusqu’en octobre prochain, révèle mercredi 29 avril le quotidien ABC. La publication, citant un document signé par le ministre de la Santé, affirme que le gouvernement de Pedro Sanchez, lors de sa réunion du mardi, a approuvé un calendrier, «indicatif» et «non-exhaustif», prévoyant un déconfinement progressif du pays.

«Les décisions et les dates précises sur la levée effective de toute limitation établie pendant l'état d'urgence seront déterminées par les instruments juridiques correspondants», souligne la même source.

ABC avait déjà annoncé que l’exécutif espagnol «penche depuis le début avril sur un plan qui prévoyait un été sans touriste étranger, les frontières resteront fermées dans ce cas. Une mesure bidirectionnelle, à la fois pour les entrées et les sorties». La semaine dernière le média El Español a révelé de son côté que le Maroc ne procéderait à l’ouverture des frontières terrestres avec Ceuta et Melilla qu'à l'automne prochain.

Ces révélations si elles se confirment témoignent d'une vision commune entre Rabat et Madrid. Si le doute planait encore sur l'Opération Marhaba 2020, une saison blanche se précise avec l'impossibilité pour les MRE de rentrer au Maroc via l'Espagne. Cette perspective chiffone les opérateurs à Ceuta, Melilla et en Andalousie pour qui des frontières fermées jusqu'à octobre font planer le risque d'asphyxie économique.

Les médias espagnols se sont fait l'écho de cette inquiétude, a tel point que le consul du royaume à Séville, Charif Cherkaoui,a été interrogé sur la question la semaine dernière. Très prudent, le diplomate s’est contenté de répondre que le gouvernement marocain est «en train de fixer les priorités» de l’après coronavirus «dont l’Opération Marhaba».

D’habitude l’Opération Marhaba démarre le 15 juin de chaque année. Elle est précédée par des réunions de ses organisateurs en Espagne et au Maroc.