Mondial 2022 : Le tirage au sort place l'équipe nationale marocaine dans le groupe I

Le tirage au sort pour le compte du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, prévu au Qatar, a placé le Maroc dans le neuvième groupe, avec les sélections du Soudan, de Guinée et de Guinée-Bissau.

Le leader du groupe passera au troisième tour de qualification décisif, au cours duquel les équipes seront divisées en deux niveaux, joueront cinq matchs directs, en aller et en retour.

La Coupe du monde du Qatar sera la dernière où seulement cinq équipes africaines participent. A partir du Mondial 2026, ce nombre sera porté à 9.

