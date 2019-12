Des sit-in à Rabat et à Paris en solidarité avec le journaliste Omar Radi

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Rabat pour dénoncer l'arrestation du journaliste et militant Omar Radi, placé en détention pour avoir critiqué en avril sur Twitter une décision de justice.

Selon l’Agence France-Presse, les manifestants devant le Parlement dans la capitale ont scandé des slogans appelant à la libération du journaliste et dénonçant la «Justice aux ordres» et la «corruption» de l’Etat.

Sit in Rabat in solidarity with @OmarRADI, an independent journalist and activist, who was arrested over a tweet he shared 9 months ago criticising the judiciary’s fairness. No one should ever be arrested for freely expressing their opinions pic.twitter.com/DDhxrQeSPP