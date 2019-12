Bruxelles : Appel à un rassemblement de soutien pour Omar Radi

Une organisation bruxelloise a répondu à l'appel du comité de soutien aux prisonniers politiques de Casablanca, concernant l’affaire Omar Radi. Ainsi, La Nouvelle Voie Anticoloniale a appelé ce vendredi à un rassemblement lundi 30 décembre devant le Consulat du Maroc à Bruxelles afin de demander la libération immédiate du journaliste marocain.

Selon la page Facebook de l’événement, l’arrestation d’Omar Radi a été une «sombre nouvelle». «Omar Radi, membre fondateur du comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak du Rif, journaliste et militant, a été arrêté et poursuivi en état d’arrestation pour un tweet datant d’il y’a 9 mois dénonçant les jugements à l’encontre des prisonniers politiques du Hirak du Rif», dénonce-t-elle.

Pour La Nouvelle Voie Anticoloniale, «la solidarité et la dénonciation des jugements à l’encontre des prisonniers politiques du Hirak du Rif n’est pas un crime». «C’est pourquoi aujourd’hui, nous appelons l’ensemble des militant.es, organisations, partis politiques qui ont soutenu la cause de la libération des prisonniers politiques du Hirak du Rif, de soutenir Omar Radi et de demander sa libération immédiate», poursuit-elle.

Et de promettre une «série d’actions conjointes avec l’ensemble des forces vives du pays et à l’échelle internationale jusqu’à la libération de Omar Radi». «Stop à la poursuite en état d’arrestation ! Libération immédiate», conclut l’organisation bruxelloise.