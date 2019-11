Hausse de prix des matières subventionnées : Le gouvernement est prêt, assure El Othmani

«Le gouvernement est aujourd’hui prêt à procéder à une hausse de prix des matières de première nécessité comme le gaz butane, la farine, le sucre et l’huile», a affirmé, samedi à Kénitra, le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani. Lors d’un meeting organisé, en fin de semaine, par le secrétariat local de son parti à Kénitra, le chef de l’exécutif a assuré que cette hausse des prix interviendra dès que son équipe se sera assurée qu’elle «n’aura pas de répercussions négatives sur le citoyen», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia et le site PJD.ma.

«Pour justifier cette décision, le chef du gouvernement argue du fait que le budget de l’Etat ne peut plus supporter de continuer à subventionner certains produits de première nécessité, auxquels il consacre actuellement pas moins de 14 milliards de dirhams», explique le journal arabophone de ce lundi.

«Le gouvernement continuera à soutenir les classes vulnérables et pauvres, ainsi que le pouvoir d'achat», précise le portail du PJD, notant qu’El Othmani a rappelé «le coût élevé de la caisse de compensation».

Le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD a également profité de l’occasion pour appeler les citoyens à «s’intéresser à la politique, de soutenir les projets (politiques, ndlr) sérieux» et «les mains propres» et de ne pas bouder l’échiquier politique ou le laisser au profit pour «ceux qui veulent seulement servir leurs propres intérêts».