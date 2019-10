Espagne : Démantèlement de l’un des plus importants réseaux de haschisch marocain

L'arrestation ultime de 27 individus a permis de démanteler le noyau d'un important réseau de trafic de drogue opérant entre le Maroc et l'Espagne / Ph. Police nationale espagnole - ministère de l'Intérieur (Espagne)

Des agents de la police nationale ont démantelé l’un des plus importants réseaux de distribution de haschisch opérant entre Madrid et Málaga, avec l’arrestation de 27 personnes. Le chanvre servant à la préparation de la résine était cultivé au Maroc. Acheminée en plaquettes vers l’Espagne, la marchandise était ensuite distribuée dans plusieurs villes du royaume ibérique via le détroit de Gibraltar.

Par ailleurs, la même opération de police a permis de saisir 550 kg de haschisch, 100 000 euros en liquide, 3 000 litres d’essence, 12 voitures et 2 motos, en plus d’un fusil réel et d’autres outils servant à distribuer la drogue. «Bien que le noyau de l’organisation soit démantelé, l’enquête reste ouverte car il faudra localiser certains de ses principaux acheteurs ainsi que des clients qui étaient à leur tour des détaillants», explique El Faro de Ceuta.

Selon la même source, les investigations ont débuté en mai de l’année dernière, lorsque des informations ont permis de détecter l’existence d’un réseau de trafic de drogue opérant entre Madrid et Málaga. En remontant aux sources de l’organisation criminelle, il s’est avéré que celle-ci a débuté ses activités au Maroc, où elle cultive le kif et en fabrique la résine transportée vers l’Espagne.

Parmi les 27 personnes arrêtées, 15 ont été interpelées à Madrid, sept à Corogne, deux à Málaga, deux autre à Córdoba et une à Huelva. Toutes sont poursuivies pour «trafic de drogue, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et détention illégale d’armes», conclut la même source.