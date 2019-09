PLF 2020 : Les propositions de l'Alliance des économistes istiqlaliens   

L’Alliance des économistes Istiqlaliens (AEI) a appelé ce mardi le gouvernement à inscrire, d’ores et déjà, dans la loi des finances 2020, les premiers changements de ses politiques économique et monétaire, ainsi que ses instruments budgétaires, en faveur d’une relance économique, perceptible par les ménages et les entreprises.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’AEI a insisté sur le renforcement de la confiance, qui reste «nécessaire au déploiement réussi du modèle de développement» du royaume.

«Les réalisations économiques et sociales s’écartent de la trajectoire d’objectifs déclarés par le gouvernement : Force est de constater que les dernières années ont malheureusement été caractérisées par une croissance atone, peu productive d’emplois et se traduisant par des effets très contraignants pour les finances publiques de notre Pays», estiment les économistes du parti de l’Istiqlal. Et d’ajouter que «les chiffres réalisés sont ainsi loin des objectifs présentés par le gouvernement lors de son investiture».



Les économistes du PI proposent que le budget 2020 porte «les premiers jalons du nouveau contrat social», à savoir «redonner espoir aux ménages» en consolidant notamment la classe moyenne et en améliorant les conditions de vie des populations les plus vulnérables, «rétablir la confiance des opérateurs économiques» et «réduire les inégalités spatiales au profit du monde rural, des zones péri-urbaines et du corridor frontalier».

Pour un budget 2020 qui élargit et consolide la classe moyenne et redonne de l’espoir aux citoyens, l’AEI suggère, outre les augmentations de salaires, l’allégement des dépenses incontournables des ménages. Elle appelle aussi à un budget qui «priorise les réformes nécessaires de l’éducation et de la santé».