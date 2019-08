Drame de Tizirt : Récit d’un rescapé ayant réussi à sauver son père

A Douar Tizirt, dans la commune Imi N'Tayart (District d’Ighrem, province de Taroudant), la population locale est toujours sous le choc après les spectaculaires inondations ayant coûté la vie à sept personnes. Alors que les opérations de recherche se poursuivent, plusieurs témoins, dont certains présents sur place aux moments où l’eau s’est abattue sur un terrain de football construit aux abords d’un oued, reviennent sur les circonstances de ce drame.

Said El Attar est l’un des rescapés. Il est l’un des joueurs de l’équipe du douar qui devait affronter mercredi une autre, dans le cadre d’un mini-championnat. «C’est la volonté de Dieu», nous déclare-t-il ce jeudi. «Nous n’avions pas encore commencé notre match. Nous étions en train d’effectuer nos échauffements. Le match du classement venait de se terminer», nous déclare-t-il, ajoutant que les personnes présentes sur place ont «été surprises par l’eau».

«Les gens ont fui et je faisais partie de ce premier groupe lorsque j’ai vu que mon père était à l’estrade. Je suis donc retourné pour le sauver et le sortir de l’eau. J’ai vu au passage un homme âgé qui se battait pour sa vie et que je n’ai pas pu malheureusement secourir. Il est toujours porté disparu.»