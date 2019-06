Soolking présente ses excuses après avoir levé le drapeau de la «RASD» à Bilbao

Le chanteur algérien Soolking, en concert à Bilbao en Espagne, a créé la polémique, en brandissant le drapeau de la «RASD». Un acte intervenant alors qu’il interprétait sa chanson «Liberté», ce qui lui a valu une salve de critiques sur les réseaux sociaux par des internautes marocains mécontents.

Ces commentaires ont poussé l’artiste à réagir samedi. «Ces commentaires sont sur le drapeau du Sahara occidental alors que moi je pensais que c’était celui de la Palestine», s’est-il défendu. «Il était par terre, je ne pouvais pas le laisser», explique-t-il, en rappelant que d’autres artistes «l’ont brandi tout comme les drapeaux de l’Algérie et du Maroc», entre autres.

Les explications de Soolking sur la polémique du drapeau de la RASD #Soolking pic.twitter.com/pqiW5una4f — Samy Mojtabi (@samymojtabi) 22 juin 2019

«Nous nous sommes tous des musulmans et des Maghrébins. Il ne faut pas rentrer dans des polémiques politiques car je ne comprends rien en polémique», a-t-il ajouté. Et de conclure par émettre le vœu d’avoir été compris par les internautes mécontents.

Sur son compte Twitter, le chanteur a dénoncé des commentaires qui divisent le Maroc et l’Algérie. «Si j’ai blessé mes frères marocains, sachez que je m’en excuse de tout mon cœur même si je n’ai pas fait exprès», écrit-il.

Je voit des commentaires qui sont la a diviser maroc et Algérie chose que je déteste par dessus tout .. bref si j’ai bléser mes frères marocains sachez que je m’en excuse de tout mon cœur meme si je n’ai pas fait expret ... ? — soolking (@Soolking) 22 juin 2019

Ceux-ci restent mobilisés cette semaine après l’inclusion du drapeau de la «RASD» par le comité d’organisation de la CAN 2019 en Egypte, dans le vidéoclip de la chanson officielle du rendez-vous footballistique continental, dévoilé mercredi dernier. Les organisateurs ont ensuite retiré la vidéo et présenté leurs excuses au Maroc et la Fédération royale marocaine de football, suite à la réaction des Marocains sur les réseaux sociaux.