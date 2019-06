CAN 2019 : L’Egypte présente à nouveau ses excuses après une carte du Maroc sans le Sahara

Les relations entre le Maroc et l’Egypte ont, semble-t-il, frôlé l’incident diplomatique. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement, Mustafa El Khalfi a affirmé qu’ «on ne peut en aucun cas accepter la présentation d’une carte du Maroc amputé de l’une de ses parties». Intervenant lors de la conférence de presse à l’issue du conseil du gouvernement, le ministre a assuré que «le département de la Jeunesse et des Sports est mobilisé pour corriger cette erreur».

Le porte-parole du gouvernement s’exprimait ainsi sur la publication du vidéoclip de la chanson officielle de la CAN 2019 qu’accueille, à partir de demain, l’Egypte, pays hôte de cette 32ème édition de la grand-messe footballistique, dévoilé mercredi. On y voit une carte des nations africaines où le Maroc est représenté sans ses provinces du Sud.

Pour El Khalfi, présenter une telle carte est «totalement inacceptable». «De tels actes sont considérés comme une insulte au sentiment national de tous les Marocains». «Les institutions concernées suivront cette affaire pour la corriger de la manière nécessaire», conclut-il.

L’ambassade égyptienne à Rabat réagit

La position ferme du Maroc quant à cette question intervient après celle exprimée par l’ambassadeur égyptien à Rabat. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Ashraf Ibrahim a assuré ce jeudi que «la chanson officielle sera diffusée pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture prévue demain». Il a ajouté que la vidéo publiée sur YouTube par des comptes non officiels, a été fabriquée et ne correspond pas à la vidéo originale qui sera dévoilée demain».

Pourtant la vidéo visionnée par nos soins, et largement commentée par les Marocains depuis ce jeudi matin porte pourtant plusieurs logos, notamment ceux de la CAF. De plus, dans sa lettre adressée aux autorités égyptiennes, la Confédération africaine du football reconnait qu’«une carte non officielle de l’Afrique comprenant le drapeau d’un pays non reconnu est apparue sur certains supports officiels de la compétition», citant notamment le vidéoclip.

La lettre de la CAF aux organisateurs égyptiens. / Ph. Facebook - Amine Birouk

Interprétée par le chanteur égyptien Hakim, aux côtés des artistes nigérian Femi Anikulapo-Kuti et ivoirienne Dobet Gnahoré, la chanson officielle est présentée en arabe, en français et en anglais dans une vidéo de plus de 4 minutes. Elle montre au tout début des pyramides égyptiennes peintes aux couleurs de plusieurs pays africains, le tout avec des images sous la direction du réalisateur Yasser Sami.

Toutefois, c’est vers la fin de ce clip que son réalisateur a choisi de présenter une carte des Nations africaines, qui présente le Maroc amputé de son Sahara. A la place des provinces du Sud figure le drapeau de la «RASD».

L’Egypte récidive après une première erreur

Une provocation qui n’a pas échappé aux internautes marocains. Sur le clip partagé par plusieurs profils sur YouTube, mais aussitôt supprimé, les Marocains ont dénoncé une «représentation biaisée de l’Afrique» et une «reconnaissance de l’Egypte du Polisario».

Le mécontentement des Marocains et une lettre adressée par la CAF à ses soins, ont contraint le comité d'organisation de la CAN 2019 a présenté à nouveau ses «profondes excuses aux autorités marocaines, à la Fédération royale marocaine de football et aux spectateurs du football marocain». Un communiqué de ce comité, relayé par le média égyptien Youm7, évoque une «erreur involontaire montrant le drapeau d'une entité non reconnue, qui apparait sur le site de billetterie et dans un vidéoclip sans l'accord du comité organisateur».

Ce n’est pas la première fois, en cette année, que l’Egypte rétropédale sur le dossier du Sahara. En mai, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) prévu en Egypte a dévoilé le site de vente de billets pour cette compétition continentale tant attendue, en mettant le drapeau de la pseudo «RASD» parmi ceux des pays répertoriés et sélectionnés par l'utilisateur lors de son inscription afin d'obtenir la carte d'identité de supporteurs (Fan ID) et des billets pour la CAN.

Il aura fallu que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) exprime son mécontentement et celui des Marocains pour que ladite liste soit rectifiée. Ainsi, un jour après la présentation du site de la billetterie, la Confédération africaine du football (CAF) et la Fédération d’Egypte de football ont présenté leurs excuses au Maroc. La fédération égyptienne a ainsi évoqué une «erreur involontaire du comité d'organisation [qui] a été corrigée et rectifiée à temps».