Biopic #19 : Ahmed Zewail, le seul prix Nobel de chimie dans le monde arabe

Né le 26 février 1946 à Damanhur dans le gouvernorat de Beheira (Egypte), Ahmed Hassan Zewail fut le premier et le seul chercheur arabo-musulman à recevoir le prix Nobel de chimie. Cette reconnaissance fut le fruit d’un long parcours de combattant.

En effet, Ahmed Zewail commença ses études dans sa ville natale, pour enchaîner son parcours secondaire à Dassouq, puis la Faculté des sciences d’Alexandrie où il obtint son Bachelor en 1967. Il poursuivit ensuite son parcours dans la recherche à l’Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, où il décrocha son PhD en sciences de laser en 1974.

Un acharné de travail et de recherche

Ce scientifique travailla plus tard comme enseignant chercheur à l’Université de Californie, avant de rejoindre l’Institut de technologie de Californie (California Institute of Technology). Par ailleurs, il fut l’auteur de 16 ouvrages et de plus de 600 articles scientifiques.

Sa persévérance et son génie lui valurent plusieurs distinctions qui récompensèrent ses efforts et ses recherches, comme le rappela Abdelbasset Algamal dans «Zewail et la femtoseconde» :

«Parmi les récompenses les plus prestigieuses qu’il reçut, citons la médaille de l’Académie royale néerlandaise des sciences et des arts. Ahmed Zewail était également titulaire de plusieurs diplômes honorifiques de l’Université d’Oxford, de l’Université catholique de Belgique, de Pennsylvanie aux Etats-Unis, de Lausanne en Suisse et de Swinburne en Australie.»

L’année 1999 fut celle de toutes les consécrations, puisqu’Ahmed Zewail reçut le prix Nobel de chimie. Il devint ainsi le premier arabo-musulman – et le seul jusqu’à aujourd’hui – à décrocher cette noble distinction qui récompensa son développement du femtoscope, utilisé pour visualiser le processus de liaison chimique.

Un succès loin du pays natal

Dix ans plus tard, le scientifique ne s’éloigna pas de son champ de prédilection. En effet, le président américain Barack Obama le nomma en 2009 membre du Conseil consultatif présidentiel de la Maison Blanche et premier envoyé scientifique des Etats-Unis au Moyen-Orient.

Sauf que quatre ans plus tard, son pays natal fut secoué par la révolution du 25 janvier 2011 et la chute du régime Moubarak. Ahmed Zewail, qui avait obtenu entre temps la nationalité américaine, était alors prêt à tout abandonner pour retourner en Egypte. Il songea même à proposer sa candidature à la première élection présidentielle post-révolution.

Cependant, son ambition se confronta à une nouvelle loi relative à l’organisation du scrutin, qui interdit aux binationaux de candidater. Tel un éxilé, Ahmed Zewail finit sa vie loin de sa patrie natale, retournant aux Etats-Unis.

En 2013, il annonça être atteint d’une tumeur cancéreuse de la moelle épinière, qui lui ôta la vie le 2 août 2016 dans la ville californienne de Pasadena.