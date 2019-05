Allemagne : Des responsables appellent à l’adoption d’un «islam européen»

En Allemagne, deux hauts responsables ont déclaré que le pays a besoin d'un islam plus progressiste allant de pair avec le mode de vie européen, a rapporté la Deutsche Welle (DW), hier jeudi.

L'appel a été publié par le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn et le ministre-président de l’Etat fédéral du Schleswig-Holstein et président du Conseil fédéral allemand, Daniel Gunther, dans le quotidien régional Rheinische Post.

«Au lieu de tolérer les symboles d’une forme d’islam réactionnaire et misogyne, nous devons promouvoir le développement d’un islam européen qui partage nos valeurs afin de préserver notre mode de vie européen libre», ont écrit les deux hommes politiques.

Dans leur appel, Spahn et Gunther mentionnent notamment la burka. «Lorsque les femmes et les filles apparaissent complètement voilées dans les universités et les écoles, nous n’avons pas seulement le choix de résister, nous devons résister», affirment-ils.

Les deux hommes politiques ont déclaré dans leur message commun que les «déportations» infructueuses suite à une non-intégration d’une personne migrante sont souvent considérées comme des «fardeaux pour la population locale».

Pour rappel, Spahn est un homme politique conservateur qui voulait remplacer la chancelière Angela Merkel, tandis que Gunther était considéré comme un membre libéral de l’Union chrétienne-démocrate (UDC).