Les Australiens sont ouverts aux migrants mais moins à l’islam

L’institut de sondage YouGov a publié de nouvelles données concernant la perception des Australiens de la migration et de l’islam. Il en ressort, entre autres, qu’ils ont une vision très libérale de la société, dans la mesure où ils sont nombreux à s’exprimer en faveur des couples homosexuels, de l’accueil des étrangers, de l’égalité des sexes ou encore de l’avortement. Plusieurs considèrent notamment la deuxième génération des migrants comme des Australiens. Cependant, ils ont une vision bien opposée lorsqu’il s’agit d’islam.

Relayé par The Guardian, ce sondage sur un échantillon de 1 006 personnes montre que 51% des Australiens ont un ressenti négatif envers l’islam et que 10% ont une vision positive de la religion. Même que 37% des interrogés se déclarent «très défavorables», tandis que 14% se disent «assez défavorable», face à 23% d’avis neutres. En comparaison, 45% des Australiens sont plus ouvert au christianisme et 21% ne le sont pas. Par ailleurs, les Océaniens sont 18% à être favorable au judaïsme et 20% défavorables, avec 58% d’indécis.

Selon l’étude, «l’âge est l’un des principaux facteurs en corrélation avec le sentiment anti-islam». Ainsi, les personnes âgées de 45 ans et plus sont plus de 60% à avoir une perception négative et seuls 5% d’entre eux sont favorables. Parmi ceux entre 25 et 34 ans, 31% ont un avis négatif et 20% ont une position positive. Les 18 – 24 ans, sont défavorables à 41%.

Dans un autre registre, «près de la moitié des Australiens déclarent n’avoir «que très peu» ou «pas» d’amis proches d’origines ethniques différentes. 22% ont répondu qu’ils n’en avaient pas et 25% n’en avaient que très peu», révèle encore le sondage. Aussi 24% des Australiens déclarent avoir «très peu» d’amis au sens plus large, qui seraient différents d’eux.