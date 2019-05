Immigration clandestine : Plus de 200 personnes secourues au large des côtes andalouses

202 migrants ont été secourus ce samedi après avoir navigué à bord de sept embarcations au large des côtes andalouses, certaines au niveau du détroit de Gibraltar et d’autres en mer d’Alboran, à une cinquantaine de kilomètres des côtes marocaines, indique l’agence de presse espagnole EFE.

Plus précisément, 136 migrants ont été secourus par les services de secours maritimes espagnols, dont 118 ont navigué à bord de trois embarcations distinctes au cours de la journée, et 18 autres dans deux bateaux qui ont été localisés à l’aube. À bord d’une autre embarcation se trouvaient 41 personnes, dont deux femmes et deux enfants, et sur une autre enfin, 66 personnes, dont vingt femmes et onze enfants.

Ces opérations ont été lancées après qu’un bateau de patrouille de la Garde civile eut informé le Centre de coordination maritime (CCS) de Tarifa (province de Cadix) qu’il avait détecté la présence de deux bateaux, ont indiqué des sources des secours maritimes à l’agence EFE.

Un autre bateau des secours maritimes a localisé une troisième embarcation sur laquelle voyageaient onze hommes d’origine maghrébine. La Garde civile a aussi secouru un bateau avec à son bord six personnes d’origine maghrébine. Plus tard, une deuxième embarcation de 60 personnes, toutes d’origine subsaharienne, a été secourue.