Italie : Une polyclinique propose des soins aux migrants avec ou sans titre de séjour

A Naples, un établissement universitaire de santé propose des consultations gratuites pour les migrants, quel que soit leur statut administratif ou juridique. Il s’agit de la polyclinique Federico II, qui organise dès le 26 janvier des visites dermatologiques pour les ressortissants non-européens inquiets d’avoir contracté une maladie de peau ou une infection sexuellement transmissible. Ces services ne requièrent par une prise de rendez-vous préalable et ambitionnent de rendre accessibles des prestations de qualité aux plus vulnérables.

En effet, l’initiative fait partie d’un programme plus global, lancé par le département de dermatologie et de vénérologie de la polyclinique, sous la direction du professeur Mario Delfino. Dans ce sens, le médecin spécialisé explique au média local Napoli Today que l’idée est d’ancrer dans le temps une expérience qui «surmonte les barrières culturelles, linguistiques et cliniques pour garantir aux migrants leur droit aux soins, en collaboration avec les pouvoirs publics».

Le programme est annoncé quelques jours après la publication d’un premier rapport onusien sur la santé des migrants. Dans son document, le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que beaucoup reste à faire pour assurer ce droit aux nouveaux arrivants, plus exposés aux maladies infectieuses ou chroniques que les habitants locaux, en raison de la précarité.

Directrice de l’Ecole de spécialisation en dermatologie à l’université Federico II à Naples, Gabriella Fabbrocini explique ainsi que le programme de la polyclinique ambitionne d’«apporter une réponse concrète pour élargir le droit à la santé et l’accès à un accompagnement digne de manière égale, que les patients étrangers aient des papiers ou non». Marquant leur lancement samedi, ces consultations seront ensuite prévues chaque lundi, mercredi et vendredi.