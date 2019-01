Europe : Un premier rapport de l’OMS s’intéresse à la santé des migrants

S’ils sont souvent en bonne santé, les migrants sont exposés à des risques accrus de maladies diverses lorsqu’ils sont en transit ou dans les pays d’accueil. A ce sujet, un rapport publié lundi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe met en cause les mauvaises conditions de vie et le mode de vie imposé aux migrants, qui se retrouvent souvent à faire avec les moyens du bord.

Intitulé «Pas de santé publique sans santé pour les réfugiés et les migrants», ce rapport est le premier à s’intéresser à la santé de ces populations en situation de vulnérabilité, faisant notamment état de leur difficile accès à des soins adéquats et sans contraintes.

Les migrants d’Afrique du Nord sont tout autant concernés

A leur arrivée, nombre de ces ressortissants sont même moins affectés que les populations hôtes par les maladies non transmissibles. Cependant, ils vivent souvent dans la pauvreté et la durée de leur séjour dans de telles conditions augmente leur risque de développer des maladies, notamment des problèmes cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux ou des cancers, selon le document.

Dans leur rythme de vie, ces personnes sont souvent confinées et font donc moins d’activités physiques, parallèlement à une nutrition défaillante, ce qui les expose considérablement aux maladies chroniques. Même les conditions de leur déplacement contribuent à la détérioration de leur santé, les rendant plus fragiles face aux maladies infectieuses. Dans ce sens, le document souligne que «la proportion de réfugiés et de migrants parmi les cas de tuberculose enregistrés dans un pays hôte varie beaucoup en fonction de la prévalence de la tuberculose au sein de la population du pays d’accueil». De plus, un grand pourcentage de séropositifs parmi ces ressortissants a contracté le VIH après l’arrivée en Europe.

Plusieurs maladies fragilisent la santé des migrants, notamment ceux venus d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord, plus enclins à souffrir du virus d’hépatite B et C selon le rapport. Ces ressortissants, mineurs comme majeurs, sont également concernés par l’obésité et les problèmes cardiovasculaires. Dans ce sens, l’OMS observe que l’«amélioration de la disponibilité de données comparables sur la prévalence de l’obésité chez les enfants» n’a pas été accompagnée de mesures similaires pour recouper les données chez les enfants réfugiés et migrants, dont les renseignements restent indisponibles.

Beaucoup reste à faire pour rendre accessibles les soins médicaux

«Certaines données suggèrent qu’en Europe, la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité est plus élevée chez les enfants migrants originaires du Maroc et d’Afrique du Nord», indique le rapport. L’organisation onusienne constate justement que «les filles migrantes d’Afrique du Nord ont une enfance ou une adolescence avec une prévalence plus élevée que leurs homologues masculins, ce qui renforce l’observation selon laquelle il existe une différence entre les sexes quant à ces risques sur la santé».

La même source affirme que les populations migrantes en Italie présentent généralement un risque plus élevé d’accidents vasculaires cérébraux et d’hypertension que la population hôte. Ainsi, «les taux de maladies cardiovasculaires, d’hypertension et d’insuffisance cardiaque sont plus élevés chez les migrants d’Afrique que dans la population italienne». Même constat aux Pays-Bas, où «les migrants originaires du Maroc et de Turquie, ainsi que ceux issus de l’Asie du Sud, présentent un risque plus accru de souffrir de maladies cardiovasculaires que la population locale». Selon le rapport, cette tendance ne s’inverse pas en fonction de l’adaptation au nouvel environnement de vie.

Malgré la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action sur la santé des réfugiés et des migrants, adoptés en 2016 par le Comité régional de l’OMS pour l’Europe pour améliorer les aspects sanitaires des mouvements de population, l’organisation reconnait qu’«il reste beaucoup à faire avant d’atteindre des systèmes de santé adaptés aux réfugiés et aux migrants». Dans ce sens, l’OMS recommande «une couverture sanitaire de qualité à un prix abordable, ainsi qu’une protection sociale à tous les réfugiés et migrants, quel que soit leur statut juridique». Il s’agit de «favoriser la prise en considération des différences culturelles et linguistiques par les systèmes de santé» et «veiller à ce que les agents de santé soient bien équipés et expérimentés pour diagnostiquer et soigner les maladies infectieuses et non infectieuses répandues».