Meurtres à Imlil : Un Hispano-suisse arrêté dans le cadre de l’enquête antiterroriste

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) a procédé, ce samedi, à l’arrestation d’un ressortissant suisse ayant également la nationalité espagnole et installé au Maroc. Il est soupçonné de liens avec des suspects parmi ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête antiterroriste sur le double-meurtre de deux touristes scandinaves près d’Imlil. L’arrestation a été annoncée par l’agence MAP, confirmant des informations rapportées plus tôt par TelQuel de source policière.

Le mis en cause, imprégné de l’idéologie extrémiste et violente, est soupçonné d’apprendre à certains accusés dans cette affaire les outils de communication via des applications et de les entrainer au tir, précise dans un communiqué le BCIJ. L’enquête révèle également son adhésion à des opérations de recrutement et d’embrigadement de citoyens marocains et subsahariens pour exécuter des actions terroristes au Maroc, ciblant les intérêts étrangers et les forces de sécurité en vue de s’emparer de leurs armes de service, note la même source.

Ces arrestations s’ajoutent aux 18 annoncées lundi dernier par Abdelhak Khiam, patron du BCIJ, qui a déclaré à l’AFP que les suspects faisaient partie d’une cellule terroriste ayant prêté allégeance à Daesh, mais sans être en contact avec ses membres en Syrie, en Irak ou en Libye. «15 personnes parmi ces individus arrêtés doivent être présentées le 30 décembre devant le procureur de la chambre criminelle chargée des affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Salé», indique TelQuel.

Le 17 décembre dernier, les corps égorgés d’une ressortissante danoise et d’une autre norvégienne ont été trouvés dans une tente près d’Imlil. Les deux victimes séjournaient dans la région pour gravir le mont Toubkal en préparation d’une compétition d’alpinisme. Depuis, les randonnées dans la région ont été interdites aux visiteurs à partir de la fin d’après-midi.