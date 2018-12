Meurtres à Imlil : De nouvelles mesures de sécurité pour les randonneurs

Pour passer leur séjour près du mont Toubkal (Marrakech), les férus de randonnée et d’escalade devront se tenir aux nouvelles instructions de sécurité. C’est ce qu’annoncent les autorités marocaines, dix jours après la découverte des corps sans vie d’une ressortissante danoise et d’une autre norvégienne dans la région d’Imlil. Ces nouvelles mesures ont pour but d’éviter un autre drame similaire, tandis que l’enquête concernant le double meurtre suit toujours son cours, privilégiant la piste terroriste.

«De nouvelles conditions ont été imposées aux visiteurs, près d’une semaine après les faits», déclare à Yabiladi Samir Oumoussa, un guide touristique à Imlil. Désormais, «les citoyens marocains doivent présenter leur carte nationale d’identité, les ressortissants étrangers leur passeport dans l’un des postes de sécurité récemment crées dans les circonscriptions d’Arroumed, de Chamharouch d’Agdal n’Tala et au refuge de Toubkal. Par ailleurs, les touristes devront déclarer la durée de leur séjour et les lieux qu’ils envisagent de visiter.

L’ascension interdite en fin d’après-midi

Autres conditions définies par les autorités pour entreprendre l’ascension, selon Samir, chaque visiteur doit être accompagné d’un guide ou d’un habitant local qui connaît la région dans les détails et qui fournit lui aussi sa pièce d’identité à cet effet. Par ailleurs, Samir Oumoussa nous informe que les tentes sont désormais interdites dans les zones non autorisées, à moins de voyager avec une agence touristique ayant obtenu l’accord des autorités. L’ascension est également interdite à l’approche du coucher du soleil. La nuit tombée, les randonneurs sont tenus de séjourner dans un établissement hôtelier de la région.

Mohamed, un autre guide touristique et restaurateur à Imlil, déclare à Yabiladi que la situation globale «est revenue à la normale après ce meurtre qui a choqué la population locale» ; l’afflux des touristes dans la région n’ayant pas été particulièrement impacté souligne-t-il. Les autorités ont renforcé les mesures sécuritaires dans la région, en «créant notamment des barrages de police et de gendarmerie, surtout à Tahnaout, Asni et Imlil». Désormais, «les policiers et les gendarmes ont renforcé le contrôle d’identité, même pour les voitures de transport touristique, à bord desquels les visiteurs doivent présenter leurs papiers d’identité», conclut le guide.