Sahara occidental : El Othmani fustige l’Algérie depuis New York

Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, est arrivé mardi à New York, chargé par le roi Mohammed VI de représenter le Maroc aux travaux de la 73e Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Dans une allocution prononcée hier, El Othmani a évoqué le différend du Sahara occidental, pointant du doigt l’urgence de résoudre ce «conflit artificiel». Le chef du gouvernement marocain a insisté sur la «pleine adhésion» de Rabat aux «termes de référence», adoptée par l'ONU depuis le cessez-le-feu de 1991 entre le Maroc et le Front Polisario, précise une dépêche de l’agence Europa Press.

Saâdeddine El Othmani a également réitéré la position du royaume selon laquelle seule l’ONU est bien placée pour trouver «une solution politique, réaliste, pratique et durable» à un différend qui «augmente la tension dans la région et nuit à l’intégration maghrébine».

L’Algérie «continue d’entretenir» ce conflit

L’occasion aussi de «pointer du doigt l’Algérie, pays qu’il accuse d’être le seul responsable du conflit créé autour du Sahara».

«Nous appelons la communauté internationale à inciter l’Algérie à assumer pleinement sa responsabilité en autorisant le HCR à enregistrer et à recenser cette population conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et en réponse aux appels du secrétaire général de l’ONU et des organisations humanitaires spécialisées.»