Innovation au service de l'industrie : Une rencontre maroco-allemande ce samedi à Rabat

Une rencontre maroco-allemande sur l'innovation technologique au service de l'industrie sera organisée, samedi à Rabat, avec la participation d'industriels marocains et allemands.

Initiée par l'université Moulay Ismail en partenariat avec l'université des sciences appliquées d'Aachen en Allemagne, cette rencontre se veut une opportunité d'échange du savoir-faire, ainsi que l'élaboration de partenariats nationaux et internationaux et éventuellement le transfert de la technologie, indique l'université Moulay Ismail dans un communiqué.

La rencontre aura pour objectif de rapprocher les chercheurs et les industriels marocains et allemands du secteur de l'innovation technologique et la recherche appliquée, ainsi que d'encourager le partenariat entre le Maroc et l'Allemagne à travers le développement de la coopération scientifique et le transfert du savoir-faire entre les institutions des deux pays.

Le programme de cette rencontre prévoit une visite au parc Green Energy à Ben Guérir qui permettra aux participants de mieux connaitre cette plateforme unique en Afrique, ajoute la même source.

Cette rencontre connaîtra la participation de représentants du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'Ambassade d'Allemagne au Maroc, de la coopération internationale allemande (GIZ), de la commune de Meknès et de la chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc.

Pour rappel, la première rencontre a eu lieu en juin 2012 à Meknes.