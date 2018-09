Allemagne : Le CSM plaide pour une formation académique et pratique des imams

Le Conseil supérieur des musulmans d'Allemagne a proposé au ministère allemand de l'Intérieur de collaborer ensemble pour mettre en place une double formation académique et pratique au profit des imams officiant dans les mosquées du pays, a indiqué le secrétaire général du conseil, Abdessamad El Yazidi.

Dans une déclaration à l’agence de presse MAP, Abdessamad El Yazidi a précisé que les dirigeants du conseil ont fait cette proposition lors d'une réunion avec le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer. Tenue en prévision de la prochaine Conférence sur l'Islam en Allemagne prévue en novembre, les dirigeants ont insisté sur la nécessité de doter les imams d'une formation académique dans les universités, couplée d'une autre sur le terrain au sein des institutions islamiques, tout en s'inspirant des modèles internationaux réussis en la matière.

Le secrétaire général a salué, par la même occasion, la volonté du ministère d'introduire des réformes globales sur la Conférence sur l'Islam en Allemagne, qui se tient depuis 2006 à l'initiative de ce département, notant que le ministère a fait part de son intention d'œuvrer à trouver des solutions pratiques aux problèmes des musulmans en Allemagne au lieu de se conformer aux débats théoriques.

Lors de cette rencontre, la première avec le responsable gouvernemental depuis sa nomination à la tête de ce département, les deux parties ont évoqué aussi les grands axes de la Conférence sur l'Islam dans sa nouvelle configuration. Et de relever que cette entrevue a été l'occasion de s'arrêter sur plusieurs questions concernant les musulmans en Allemagne, aux mesures nécessaires pour lutter contre la xénophobie et l'islamophobie et au renforcement des valeurs de tolérance et du vivre ensemble au sein de la société allemande.