Opération Marhaba 2018 : Plusieurs kilomètres de bouchon au port de Tanger Med

L’opération Marhaba de cette année va rester graver dans la mémoire des Marocains résidant à l’étranger (MRE) venu visiter le pays. Après les annulations et les retards des avions de Royal Air Maroc, même le transport maritime via les différents ports du Maroc n’a pas été au rendez-vous.

Si, depuis presque une semaine, les attentes aux ports de Tanger Med et Tanger ville atteignent des niveaux record, des MRE ont dû passer de longues heures ce vendredi dans des bouchons dont la longueur a atteint près d’une dizaine de kilomètres, selon plusieurs témoignages sur place.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent depuis quelques heures, montrant une queue impressionnante de voitures arrêtées sur l’autoroute entre Ksar Sghir et Tanger Med.

Certains de ces MRE ont dû quitter leurs voitures pour «tuer le temps» en attendant qu’un miracle se passe et que les choses s’accélèrent pour qu’ils puissent enfin prendre un bateau à destination de l’Espagne.

Pas de Bison futé au Maroc

Contacté par Yabiladi, Mounir a été chanceux d’atteindre Tanger Med à 13h. Mais une fois sur place, ce MRE accompagné de sa petite famille découvrira une foule importante devant le port de Tanger Med et restera bloqué près de 4h devant cette infrastructure sans pouvoir l’atteindre.

«Nous sommes restés bloqués plus de 4h à l’entrée du port avant qu’ils nous fassent passer dans un autre endroit au niveau de Tanger Med 2», nous déclare-t-il. Depuis, l’attente ne fait que durer.

«Au port, ils annoncent 14h d’attente probable. C’est hallucinant et on ne sait même pas à quelle heure on prendra le bateau ni à quelle heure on arrivera à Algesiras.» Mounir, un MRE à Tanger Med

Notre interlocuteur nous rapporte aussi l’ambiance et le ressenti des Marocains du monde. «Les gens sont énervés, exacerbés et on ne nous dit rien, à part le message audio qui passe en boucle», nous dit-il. «Les enfants ont l’école lundi et moi j’ai une réunion lundi matin. Donc soit je roule sans m’arrêter mais le danger est là, soit je joue la sérénité et la prudence en m’arrêtant dans un hôtel mais à mon avis, il y aura des bouchons même en Espagne vu cette affluence», conclut-il.

Des MRE ont dit regretter de ne pas avoir eu des alertes bien en amont pour anticiper leur retour ou faire un choix alternatif au niveau du port de départ. Certains regrettent que cette galère soit le dernier souvenir que garderont leurs enfants avant de quitter leur pays.