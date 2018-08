Marhaba 2018 : Des MRE racontent leur galère au port d’Algesiras

Après les reports et les annulations ayant touché des vols de Royal Air Maroc, menaçant l’opération Marhaba cette année, voilà qu’un autre problème touchant les Marocains du monde fait son apparition. Depuis le weekend dernier, des centaines Marocains résidant à l’étranger, ayant choisi de se rendre au Maroc par voie maritime, galèrent pour effectuer la traversée retour de la méditerranée et rentrer en Espagne. D'autres ont passé de longues heures à attendre avant d’embarquer du port de Tanger Med vers le port d’Algesiras en Espagne.

L’incident -exceptionnel cette année selon des MRE sur place- se poursuit toujours malgré l’assurance du secrétaire d'Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, sur sa page Facebook, dimanche dernier. «L’opération Marhaba 2018 pour son volet retour, connait une fluidité importante», avait-il écrit.

Ce jeudi, des MRE contactés par Yabiladi racontent leur calvaire une fois arrivés en Espagne. «Au niveau de la douane marocaine, tout s’est bien passé Dieu merci, mais pas au niveau du port d’Algesiras», nous déclare Badreddine B., un MRE installé à Vitrolles (Bouches-du-Rhône, France).

La faute à la douane espagnole

Il nous explique qu’à Algesiras, les autorités espagnoles n’ont ouvert que 7 postes douaniers pour «beaucoup trop de véhicules». «Il n’y avait pas beaucoup de parking pour garer les voitures et c’était bloqué. Donc cela a impacté la rotation des bateaux qui se faisait au ralenti pour que le port d’Algesiras ne soit pas saturé», détaille-t-il.

«Cela a eu un effet boule de neige et a automatiquement impacté le port de Tanger Med qui s’est retrouvé submergé. Entre l’embarquement au niveau du port de Tanger Med jusqu’à la sortie définitive de la douane en Espagne, nous avons mis 7 heures avec la traversée. Mais certains ont mis beaucoup plus.» Badreddine B., MRE installé en France

Notre interlocuteur donne l’exemple de son frère ayant mis, la veille, plus de «8 heures» ou encore ses amis qui «sont restés au port de Tanger Med depuis hier soir et n’ont toujours pas pris de bateau cet après-midi». «Les gens sont remontés suite à cette situation et affirment que c’est du jamais vu depuis plusieurs années. Si les Espagnols avaient ouvert des postes de douanes supplémentaires par rapport à l’affluence, cela se serait passé autrement», déclare-t-il.

Badreddine B. nous rapporte aussi ce que pensent certains MRE de cette mésaventure. «J’ai commencé à demander aux personnes présentes pour me renseigner et on m’a fait comprendre qu’il y a un poste douanier qui a été fermé par le Maroc à Melilla. Certains pensent qu’il s’agit-là d’une manière des autorités espagnoles pour répondre à ladite fermeture», conclut-il.

Effet boule de neige : le blocage atteint Tanger Med

Une information déjà partagée par certains MRE qui sont, eux, toujours bloqués au niveau du port de Tanger Med. Contacté ce jeudi par Yabiladi, Said E., un autre MRE du Nord de la France, nous indique vers 16h (heure locale) être toujours bloqué au port de Tanger Med depuis 6h du matin. «Il y a des messages diffusés en boucle qui disent qu’il y a beaucoup de monde et qu’il faudra patienter au moins dix heures avant de monter à bord du bateau et personne ne nous explique pourquoi», nous déclare-t-il, exaspéré par l’attente.

«Il y a des MRE qui se plaignent, d’autres qui filment et publient sur les réseaux sociaux et il y en a qui sont ici depuis hier 18h et ne sont au courant de rien», poursuit notre interlocuteur.

«Ils disent qu’il y a une forte affluence aujourd’hui et demain et qu’il faudra patienter. Mon beau-frère a mis 8 heures hier avant de monter à bord du bateau. Le problème, c’est qu’il fait 37 degrés et qu’on est tous sous le soleil. Et ils n’ont rien prévu pour les enfants et les personnes âgées.» Said E.

Said E. pense également que «cette galère a pour cause la fermeture par le Maroc de la frontière commerciale au port de Melilla». «S’il y a un problème entre le Maroc et l’Espagne, il faudrait que ce soient les ministres qui le règlent entre eux et que ce ne soit pas la population à être prise en otage», conclut-il.