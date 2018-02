Benkirane acceptera-t-il de prendre la tête du Mouvement unicité et réforme ?

Abdelilah Benkirane prendra-t-il les commandes du Mouvement unicité et réforme lors de son prochain congrès ? L’actuel président du MUR, Abderrahim Chikhi, ne ferme pas en tout cas la porte devant son ancien mentor.

«Les membres de l’assemblée générale peuvent présenter la candidature de Benkirane, selon la procédure en vigueur», a-t-il indiqué dans une interview accordée au site alyaoum24. Et d’ajouter que l’ancien chef du gouvernement sera présent à la grand-messe de la matrice du PJD.

Une conversion qui devrait rassurer davantage la direction du parti, surtout le chef de l’exécutif. Il n’aurait pas à craindre les conséquences des sorties de son grand rival sur sa fragile majorité.

Une autre façon de réduire Benkirane au silence ?

«Les propos de Chikhi ne sont pas innocents. Ils sont plutôt destinés à préparer la base du MUR à une telle perspective», nous confie une source au PJD. «Au cas où une majorité de congressistes présente, ce qui est prévisible, la candidature de Benkirane, il ne pourrait la décliner. C’est la règle dans les organisations islamistes», explique-t-elle.

Notre interlocuteur met en garde contre un «piège» tendu à l’ex-chef du gouvernement et qui pourrait «l’écarter de la scène politique, hypothéquer toutes ses chances de redevenir un jour secrétaire général de la Lampe et le réduire au silence».

Depuis quelques années, le MUR entend se concentrer essentiellement sur la prédication et prendre se distancier de l’action. Une entreprise délicate. Le Mouvement n’a pas réussi à opérer cette séparation. Et sans aucun doute avec un Benkirane président, la réalisation de cet objectif pourrait accuser davantage de retard.

Au congrès de 2014, Abdelilah Benkirane, alors chef du gouvernement, avait réussi à la surprise générale à placer son directeur de cabinet, Abderrahim Chikhi, à la tête du MUR.

Cette possible conversion constituerait un retour aux sources pour Benkirane. Durant les années 1980, il avait dirigé Le Mouvement de la réforme et du renouveau avant qu’il ne fusionne avec la Ligue de l’avenir islamiste et fondent en 1996 le Mouvement unicité et réforme.