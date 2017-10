Royal Air Maroc s'indigne des propos calomnieux du chef de la diplomatie algérienne

Après avoir accusé les banques marocaines de «blanchiment de l’argent du haschich», le chef de la diplomatie algérienne a déclaré hier que «Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers», une déclaration révélatrice d'une ignorance totale du secteur de l'aérien, qui est un environnement très réglementé par des instances internationales hautement qualifiées, affirme samedi la RAM.

«En effet, peut-on imaginer un seul instant que l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale accepte que l’un de ses membres, en l’occurrence le Maroc, permette à sa compagnie aérienne de transporter des matières illicites ? L’OACI et les autorités aéronautiques de chaque pays sont particulièrement vigilantes et soucieuses du strict respect de la réglementation internationale en matière de sécurité et de sûreté», indique la RAM dans un communiqué parvenu à la MAP.

«Royal Air Maroc s'indigne de ces propos calomnieux exprimés à l'égard d'une compagnie aérienne qui œuvre, depuis plusieurs décennies, pour le renforcement des liens sociaux et économiques en Afrique. Royal Air Maroc est une compagnie internationalement reconnue opérant selon les meilleurs standards de la réglementation du transport aérien mondiale.»

Réputée pour ses normes draconiennes en matière de sécurité, elle est la deuxième compagnie en Afrique, assure le communiqué ajoutant que classée parmi les grandes compagnies aériennes de classe mondiale, la RAM bénéficie du label 4 étoiles Skytrax, décerné par cet organisme réputé à l’échelle mondiale pour ses audits et évaluations du niveau des services dans les métiers de l’aviation.

Royal Air Maroc a été enfin désignée, par Skytrax et durant 3 années consécutives, meilleure compagnie régionale en Afrique en reconnaissance du rôle de transporteur de premier plan qu’elle joue à l’échelle du continent.

«Royal Air Maroc entend faire respecter son honneur (...) en usant de toutes les voies de droit qui lui sont offertes», conclut le communiqué.