Accusations de Messahel : Rabat convoque le chargé d’affaire algérien et rappelle son ambassadeur pour consultation

Rabat a vivement réagi aux propos d’Abdelkader Messahel accusant le Maroc de blanchir l’argent de la drogue en Afrique. Le royaume a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger «en consultation (…) sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien, pourraient prendre», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le département de Nasser Bourita annonce également que le chargé d’affaires de l’ambassade d’Algérie à Rabat a été convoqué, hier soir, au siège du «ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il lui a été signifié le caractère irresponsable, voire "enfantin", de ces déclarations, émanant de surcroit du chef de la diplomatie algérienne, censé exprimer les positions officielles de son pays au niveau international».

La même source précise que «ces déclarations sans fondement ne sauraient porter atteinte à la crédibilité ni au succès de la coopération du Royaume du Maroc avec les pays africains frères, et qui est largement saluée par les Chefs d’Etat africains et appréciées par les populations et les forces vives du continent».

«Ces allégations mensongères ne peuvent justifier les échecs ou cacher les véritables problèmes économiques, politiques et sociaux de ce pays, et qui touchent de larges franges de la population algérienne, notamment la jeunesse», lit-on encore dans le texte.