France : L’Etat résilie son contrat avec le groupe scolaire musulman Al-Kindi

La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la résiliation des contrats d’association liant l’Etat au groupe scolaire musulman privé Al Kindi, ce vendredi. Les autorités mettent en cause des «manquements pédagogiques, administratifs» et des «atteintes aux valeurs de la République», ce qui a motivé leur décision de mettre fin aux subventions pour l’établissement, à partir du 1er septembre 2025. Cette mesure fait suite à une réunion de la commission académique de concertation, tenue le 12 décembre dernier.

Précédemment consulté par Yabiladi, un mémoire à l’attention de la préfecture du Rhône et des membres de la commission de concertation en matière d’enseignement privé révèle que l’établissement a été soumis à de nombreux contrôles sur l’année, souvent de manière inopinée. Cités par l’AFP après la résiliation annoncée, les avocats du groupe scolaire, Hakim Chergui et Sefen Guez Guez fustigent un «acharnement» et «une décision extrêmement décevante et porteuse d’une grande violence pour les musulmans» de France.

Jusque-là, le lycée musulman privé Al-Kindi à Lyon est resté le seul à avoir un contrat avec l’Etat, après la résiliation de celui d’Averroès à Lille. Dans un communiqué, le groupe scolaire a dénoncé une «islamophobie d’Etat», caractérisée par un traitement différencié assumé entre les écoles privées. Dans ce sens, il a annoncé saisir le tribunal administratif, cette résiliation étant considérée comme «de la politique qui se drape dans de faux arguments pédagogiques».

Du primaire à la terminale, le groupe scolaire Al-Kindi compte 22 classes, dont 80% sont sous contrat d’association depuis 2012.