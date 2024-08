Sahara : Un centre iranien proche du pouvoir critique le soutien de la France au Maroc

L’Iran, qui reconnait la «RASD» depuis les années 80, a critiqué la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Une position exprimée par la voix du Conseil stratégique des relations extérieures de l’Iran, proche du pouvoir à Téhéran, dans une interview accordée par l’un de ses membres à l’agence officielle de presse IRNA.

«La France essaie de continuer à jouer un rôle actif dans les processus politiques de la région de l'Afrique du Nord. Pour cette raison, la position de ce pays à l’égard du Sahara occidental peut probablement avoir un grand effet sur les processus politiques et les négociations entre acteurs régionaux et extra-régionaux», a analysé Morteza Makki, expert spécialisé dans la question du Sahara.

Il a ajouté que «le changement de position de la France sur l’avenir du Sahara occidental n'aidera pas à résoudre la crise dans cette région, mais rendra la crise plus compliquée. La France tente d'utiliser la question du Sahara occidental comme un outil pour obtenir des concessions du Maroc et de l'Algérie et pour faire pression sur le gouvernement algérien».

Prenant la défense de l’Algérie, il a estimé qu’ «actuellement, les Etats-Unis et la France ainsi qu’un certain nombre de pays européens soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En même temps, la plupart des pays africains, y compris l'Union africaine, soutient la position de l'Algérie visant à organiser un référendum pour déterminer l’avenir du Sahara occidental par les habitants de ce territoire».

Le ministre marocain des Affaires étrangères a affirmé, le 14 août dans des déclarations lors de l’ouverture du consulat du Tchad à Dakhla, «qu’environ 42% des pays africains disposent désormais de consulats dans les provinces du Sud du Royaume», et d’autres membres de l’UA soutiennent la solution de l’autonomie proposée par le Maroc.

Le Maroc a rompu ses relations avec l’Iran, depuis le 1er mai 2018. Lors de la dernière réunion du Comité des 24 de l’ONU, tenue à New York en juillet, le représentant de Téhéran avait appelé à «l’accélération de l’autodétermination pour le peuple du Sahara occidental».