Office des changes : Les transferts des MRE atteignent 9,2 MMDH en janvier 2024

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) se sont situés à 9,2 milliards de dirhams (MMDH) durant le mois de janvier 2024, selon l'Office des changes. Ces transferts ressortent en diminution de 2,6% comparativement à janvier 2023, indique le bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



D'après la même source, l'excédent de la balance de services s'est établi à 10,45 MMDH en janvier dernier, en repli de 2,4% par rapport au même mois de l'année précédente



Cet excédent couvre une hausse des importations de 10,7% à 10,41 MMDH et des exportations de 3,7% à 20,87 MMDH.



Par ailleurs, l'Office des changes fait savoir que l'excédent Voyages a reculé à 5,83 MMDH, suite au repli des recettes de 10,5% à 7,71 MMDH et des dépenses de 2,9% à 1,88 MMDH.