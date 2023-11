Le Polisario veut museler la presse allemande

Le Polisario veut museler les médias allemands, ayant une ligne éditoriale critique à son égard. Après la Deutsche Welle, Die Welt est désormais dans la ligne de mire du Front. Dans une lettre adressée à la direction du quotidien allemand, son représentant à Berlin condamne le «traitement partial» du journal de la question du Sahara occidental, rapporte ce mercredi 29 novembre l’agence de presse du Polisario.

Le 10 novembre, Die Welt a publié un article de son correspondant au Moyen-Orient, consacré aux relations dangereuses entre le Polisario et le régime iranien. Une proximité que le Maroc a déjà pointée du doigt pour justifier, le 1er mai 2018, la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères avait alors évoqué, lors d’un point de presse, «des livraisons d’armes iraniennes au Polisario» via un «élément à l'ambassade iranienne à Alger». «Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume», avait affirmé le chef de la diplomatie marocaine.

Des accusations réitérées, en octobre 2022, par Nasser Bourita au terme d'une réunion avec son homologue yéménite, Ahmed Bin Mubarak.