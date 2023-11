Mohammed VI met le cap sur l’Afrique atlantique

La volonté du Maroc d’ériger ses provinces sahariennes en trait d’union avec l’Afrique atlantique se précise. Une détermination à laquelle le roi Mohammed VI a consacré son discours du 6 novembre 2023, à l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire du lancement de la Marche verte en 1976. «Le Royaume a récupéré ses Provinces du Sud, sa vocation de pays atlantique s’est encore affirmée», a indiqué le souverain.

«Nous sommes déterminé à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Nous sommes également attaché à ce que cet espace géopolitique fasse l’objet d’une structuration de portée africaine (….) Notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international», a-t-il souligné.

La réalisation de cet objectif passe impérativement par la poursuite «des marches de développement, de modernisation et de construction engagées pour assurer les conditions d’une vie digne aux citoyens marocains. À cet effet, Nous veillons à ce que les potentialités de notre pays, et plus particulièrement celles du Sahara marocain, soient utilisées de la manière la plus judicieuse», a affirmé le souverain.

Mohammed VI lance une initiative au profit du Sahel

Le pari du Maroc sur l’Afrique atlantique remonte à quelques années. «Le Maroc a pris l’initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 Etats Africains Atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région», a affirmé le roi Mohammed VI. En effet et à l’initiative du royaume, les pays de cette zone se sont réunis, au niveau de leurs ministres des Affaires étrangères, à trois reprises : le 8 juin 2022 à Rabat, le 23 septembre 2022 à New York en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies et le 12 juillet 2023 à Rabat.

«Nous œuvrons, de concert avec nos frères en Afrique et l’ensemble de nos partenaires, à l’élaboration de réponses pratiques et efficientes, adossées à la coopération internationale. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria, considéré comme un levier d’intégration régionale visant à réunir les conditions d’un décollage économique commun», a précisé le souverain.

Parallèlement à l’Afrique atlantique, le roi Mohammed VI a lancé un appel à la communauté internationale pour assurer le développement de la région du Sahel, menacée par les groupes terroristes. Il a ainsi proposé de faciliter l’accès des pays du Sahel à la façade atlantique. «Nous sommes convaincu que cette initiative transformera substantiellement l’économie de ces pays frères et, au-delà, toute la région, le Maroc est disposé à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires», a promis le souverain.